«Нафтогаз Украины» добыл первые 100 тыс. барр. нефти в Египте

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» добыла первые 100 тыс. барр. (13,5 тыс. тонн) нефти из месторождения Gharadig в рамках реализации проекта по освоению запасов углеводородов концессионного участка Алам Ель Шавиш Ист (Alam El Shawish Еаst) на территории Западной Пустыни Арабской Республики Египет.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что по согласованию с Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией (ЕГНК), НАК «Нафтогаз Украины» провела работы по обустройству системы сбора и отгрузки нефти для ранней добычи на месторождении Gharadig и приему нефти на базе ЕГНК Абу Сенан. ЕГНК предоставила разрешение на проведение ранней добычи нефти в объеме до 2000 барр. в сутки.

За время реализации проекта компанией пробурены 12 поисковых и 2 разведывательных скважины. Открыто 5 месторождений углеводородов. Суммарные добывающие запасы нефти и газа на 3 месторождениях оцениваются в 10 млн. тонн условного топлива. Осуществляется оценка запасов на других двух месторождениях.

НАК «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять организацийно-правовые мероприятия и выполнять опытные и технологические работы на месторождениях с целью наращивания добычи нефти и газа.

Также компания отмечает, что успешная реализация проекта по разведке и промышленной разработке ресурсов углеводородов в Египте будет способствовать ускорению процесса диверсификации источников снабжения энергоносителей в Украину.

Справка УНИАН. 13 декабря 2006 г. между Арабской Республикой Египет, Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено Концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и разработки запасов углеводородов восточного блока Алам Ель Шавиш Ист (Alam El-Shawish East) в Западной Пустыне АРЕ общей площадью 994 кв. км. Согласно с условиями Концессионного соглашения период геологоразведочных работ будет длиться до 13 декабря 2011 года.