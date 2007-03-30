Киевсовет не покушался на права Тимошенко

Никаких социальных или экономических оснований для участия киевлян в акциях оппозиции, запланированных на 31 марта, не существует, убежден заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, об этом он сказал в интервью журналистам.

По его словам, киевляне свободны избирать для себя ту или другую политическую позицию, свободные присоединяться к какой-то из анонсированных на субботу акций или проигнорировать их вообще. Вместе с тем, подчеркнул О.ДОВГИЙ, обязанностью киевской власти является обеспечение спокойствия и стабильности в Киеве, и свой долг перед всем обществом власть выполнит.

Секретарь Киевсовета также выразил удивление по поводу заявления Блока Юлии Тимошенко относительно вроде бы ограничения столичной властью права на проведение оппозицией акций на Майдане Незалежности. О.ДОВГИЙ отверг обвинение в адрес власти и попросил организаторов этих массовых акций не дезинформировать граждан. „Влада никогда не допустит, чтобы из-за чьих-то нездоровых политических амбиций пролилась кровь”, - заявил он.

О.ДОВГИЙ также подчеркнул, что и Киеврада, и Киевская городская государственная администрация никогда не ограничивали и не будут ограничивать право киевлян на их свободное политическое волеизъявление. „Но - заметил он, - организаторы акции, которую они уже окрестили „новым Майданом”, должны понимать, что римейки, как правило, искажают оригинал”.

Секретарь Киевсовета также обратился к лидерам БЮТ с просьбой не прибегать в своих заявлениях к необоснованным оценкам уровня доверия среди киевлян к тем или другим политическим силам. „Сегодня у нас выборов нет и, надеюсь, не будет. Все политические силы, представленные в настоящее время в Киевсовете, имеют кредит доверия, выданный им киевлянами. Для меня, как для секретаря Киевсовета, все депутаты коллеги. Они все имеют одинаковые шансы улучшать благосостояние киевлян. И то, как они с этим справляются, оценят киевляне на следующих выборах”, - отметил О.ДОВГИЙ.