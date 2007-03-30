Кличко никогда не думал, что быть депутатом так выгодно

Знаменитый боксер, ныне один из лидеров оппозиции в Киевсовете Виталий Кличко хочет, чтобы в оппозиции были те, для кого главное - не сиюминутные политические дивиденды, а принципы. Об этом он сказал в интервью «Главреду».

«Оппозиция – это люди. Есть люди принципиальные, которых «не так» воспитали - не по-современному, не по принципу «бери больше - беги дальше»... Есть люди, которые не могут брать взяток, переступать через какие-то моральные принципы, заложенные в них еще в детстве - они живут с этими принципами. Мне бы очень хотелось, чтобы в оппозиции были те, для кого главное - не сиюминутные политические дивиденды, а все-таки принципы», - сказал Кличко.

Он считает, что такие люди еще не перевелись. «Может, я идеалист, но верю в это, так как знаю таких людей. Хотя, понимаю, что сегодня в самом деле трудно в это верить, так как и в Верховной Раде, и у нас, в Киевсовете, депутаты «гуляют» из фракции во фракцию, они покупаются и перекупаются, отстаивая свои интересы, и ни в коем разе – не интересы своих избирателей. Немного таких, кто может устоять перед финансовыми и должностными соблазнами, а еще, наверное, меньше тех, кто способен защитить свой бизнес, свое право на какую-то перспективу, когда его подвергают очень большому давлению», - сказал Кличко.

Кроме того, он отметил, что никогда не думал, что «быть депутатом так выгодно». «Можно, например, за один день стать миллионером, если «правильно» нажать кнопку в сессионном зале! И это будет до тех пор, пока будут «покупаться» депутаты, судьи, пока будет кумовство, братство по бизнесу или по тем проектам, за которые ратует городская власть. Я очень хотел бы, чтобы эти принципы были изменены как можно скорее – наша фракция, во всяком случае, отстаивает другие принципы...», - отметил Кличко.