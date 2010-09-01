Уничтожена плантация конопли на заброшенной ферме

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области вместе с работниками милиции уничтожили плантацию конопли площадью 0,5 га на заброшенной ферме.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, плантация конопли на заброшенной ферме была обнаружена на территории Марковского сельсовета Константиновского района Донецкой области. Посевы охраняли злоумышленники, они же и культивировали растения - участки насчитывали более 5 тыс. кустов. По оценке экспертов, общая стоимость изготовленного из этих насаждений наркотического вещества «каннабис» составила бы почти 3 млн. грн.

Сотрудники СБУ совместно с работниками милиции и местными жителями коноплю выкорчевывали под корень.

По материалам СБУ Константиновским райотделом милиции возбуждено уголовное дело по факту выращивания конопли (ст. 310 Уголовного кодекса Украины). В рамках дела осуществляются мероприятия по установлению причастных к преступлению лиц.