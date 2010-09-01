Израильские дипломаты обеспечивали украинских политиков «серыми» автомобилями

Дипломаты израильского посольства в Украине незаконно ввезли в страну и продали дорогие автомобили суммарной стоимостью почти 3 миллиона долларов. Покупателями машин класса «люкс», которые ввозились в страну по «серым» схемам, подразумевающим уход от уплаты налогов, выступили украинские политики и члены их семей. Об этом говорится в справке Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) министерства внутренних дел Украины, которая попала в распоряжение «Зеркала недели».

Как указывается в документе, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУБОП была получена информация о том, что атташе посольства Израиля в Украине Аркадий Бабицкий, Ели Гор и Юла Гор причастны к незаконному ввозу и реализации товаров на территории страны, а именно легковых автомобилей.

В справке отмечается, что в 2009—2010 годах атташе диппредставительства ввозились и продавались машины: Bentley Brooklands, Bentley Arnage, Aston Martin DBS, BMW X6, Mercedes-Benz S 65 AMG, Mercedes-Benz G 55 AMG, Mercedes-Benz SL 550, Mercedes-Benz S 600 L, Mercedes-Benz CL 550, Lexus ES 330, Lexus LX 470, а также Infiniti FX 35.

При этом на запрос ГУБОП в министерстве иностранных дел Украины сообщили, что посольству для служебного использования разрешается ввозить с таможенными и налоговыми льготами автомобили по количеству дипломатических должностей плюс автобус и грузовой автомобиль. Дипломатам также разрешается ввоз на льготных условиях одного автомобиля, еще одна машина может быть ввезена для потребностей совершеннолетнего аккредитованного в министерстве иностранных дел члена семьи дипломата, который проживает вместе с ним. При этом отчуждение автомобилей посольства и его персонала без уплаты налогов и таможенных пошлин разрешается лишь спустя 10 лет.

«Согласно полученным от Государственной таможенной службы данным, атташе Бабицким Аркадием ввезено 4 автомобиля, атташе Гор Ели - 5 автомобилей и Гор Юла - 3 автомобиля», - указывается в справке ГУБОП. В документе отмечается, что, по данным МИД, атташе Аркадий Бабицкий официально зарегистрировал лишь автомобиль марки Daihatsu Sirion AT 1.3., а атташе Ели Гор официально зарегистрировал лишь автомобиль Infiniti FX 35. При этом на имя Юлы Гор не зарегистрировано ни одной машины.

«Получив необходимые документы от представителей Посольства Государства Израиль для растамаживания и ввоза автомобилей на территорию Украины служебные лица Киевской центральной специализированной таможни, действуя в пользу третьих лиц, злоупотребляя служебным положением, умышленно в свидетельстве о регистрации транспортного средства вносили данные о транспортном средстве, а именно: предоставляли статус автомобилю для постоянного использования транспортного средства в нарушение требований законодательных и нормативных документов, которые регулируют таможенное оформление транспортных средств, которые временно ввозятся в Украину для официального (служебного) использования дипломатическими, консульскими учреждениями и их сотрудниками», - говорится в справке ГУБОП.

Данное свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное Киевской центральной специализированной таможней с указанием статуса транспортного средства для постоянного использования, предоставляет право проводить государственную регистрацию и снятие с учета для реализации транспортного средства подразделениями МВД Украины.

Сотрудниками ГУБОП уже направлены запросы в правоохранительные органы США и Германии с целью установления законного происхождения документов, которые подавались в таможенные органы при ввозе транспортных средства на территорию Украины.

Согласно данным ГУБОП, большая часть указанных автомобилей уже реализована. Их покупателями стали известные украинские политики и члены их семей. В частности, Bentley Brooklands приобрел бывший вице-премьер Виталий Гайдук. Bentley Arnage купил экс-депутат Киевского городского совета Игорь Скосар.

Aston Martin DBS приобрел первый заместитель главы Киевского областного совета Юрий Павлов.

В то же время дочь украинского вице-премьер-министра Сергея Тигипко Анна купила Mercedes-Benz SL 550. А депутат Луганского облсовета Сергей Шахов приобрел Mercedes-Benz S 600 L.

В израильском диппредставительстве сообщили «Зеркалу недели» о том, что ничего не знают об инциденте с незаконным ввозом и продажей автомобилей. Как уточнила заместитель посла Ольга Дольбурт, они уже обратились с соответствующим запросом к украинским правоохранительным органам с целью прояснить ситуацию.

В свою очередь заместитель главы Гостаможни Степан Дериволков не смог подтвердить или опровергнуть «Зеркалу недели» факт незаконной продажи дорогих автомобилей. Он объяснил это тем, что «сотрудники УБОП изъяли в Киевской центральной специализированной таможни все документы, которые касаются данного дела».

По словам замглавы Гостаможни, если информация об участии израильских дипломатов в незаконных схемах по ввозу и продаже дорогих машин подтвердится, то это станет первым случаем в истории Украины.