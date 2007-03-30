Состоится ежегодная церемония вручения премии «Гордость страны»

14:43, 30 марта 2007
Общество
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18-30 -  В Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко пройдет ежегодная церемония  вручения премии «Гордость страны». Премия вручается нашим соотечественникам,  которые своими  поступками,  своей жизненной или профессиональной позицией,  вызывают огромное уважение и гордость за страну и людей которые в ней живут.Ведущие: Маша Ефросинина и Павел Шилько (ди-джей Паша). Телефоны: 501-99-34 (7153 Ольга Балабан; 7152 Евгения Скрипниченко, Елена Желязо).

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