Состоится ежегодная церемония вручения премии «Гордость страны»

18-30 - В Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко пройдет ежегодная церемония вручения премии «Гордость страны». Премия вручается нашим соотечественникам, которые своими поступками, своей жизненной или профессиональной позицией, вызывают огромное уважение и гордость за страну и людей которые в ней живут.Ведущие: Маша Ефросинина и Павел Шилько (ди-джей Паша). Телефоны: 501-99-34 (7153 Ольга Балабан; 7152 Евгения Скрипниченко, Елена Желязо).