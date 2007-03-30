Янукович взял на работу Кужель

Кабинет министров Украины назначил Александру КУЖЕЛЬ заместителем министра регионального развития и строительства Украины.

Текст соответствующего постановления Кабмина от 28 марта размещен на Правительственном портале.

Как говорится в постановлении, А.КУЖЕЛЬ назначена заместителем министра регионального развития и строительства Украины по связям с Верховной Радой Украины и другими органами государственной власти.

Справка УНИАН. А.КУЖЕЛЬ - председатель совета Международного союза украинских предпринимателей; президент аналитического центра "Академия"; член Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины. Является членом политической партии "Трудовая Украина".

А.КУЖЕЛЬ с 2000 по 2003 год возглавляла Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, была народным депутатом 2-го созыва.