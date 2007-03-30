Ющенко поставил условие Януковичу и коалиции
10:20, 30 марта 2007Общество
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Президент требует сформировать обращение
Глава государства требует от премьер-министра и правительственной коалиции обеспечить нерушимость норм Конституции при формировании коалиции на фракционной основе.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Как отмечается в сообщении, только это сохранит легитимность существования коалиции и обеспечит гарантии деятельности оппозиции, – считает Президент. Речь идет, в первую очередь, о принятии политического решения об ответственности депутатов за выход из фракции, то есть – о законе об императивном мандате.
Президент требует уже сегодня сформировать совместное обращение от премьера и Президента в Конституционный Суд относительно императивного мандата.
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