Ющенко поставил условие Януковичу и коалиции

Глава государства требует от премьер-министра и правительственной коалиции обеспечить нерушимость норм Конституции при формировании коалиции на фракционной основе.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как отмечается в сообщении, только это сохранит легитимность существования коалиции и обеспечит гарантии деятельности оппозиции, – считает Президент. Речь идет, в первую очередь, о принятии политического решения об ответственности депутатов за выход из фракции, то есть – о законе об императивном мандате.

Президент требует уже сегодня сформировать совместное обращение от премьера и Президента в Конституционный Суд относительно императивного мандата.