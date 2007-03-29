Сотрудники милиции и КГГА пытаются помешать монтажу сцены на Майдане

На Майдане независимости в Киеве начался монтаж сцены для субботней акции оппозиционных сил.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сцену планируется установить на том же месте, где она стояла во время событий ноября-декабря 2004 г.

Однако, как сообщил корреспонденту УНИАН, народный депутат Давид Жвания, примерно в 19 часов к месту монтажа сцены прибыли представители киевской горадминистрации, которые не представились, однако заявили, что монтаж осуществляется без разрешения городских властей. Через несколько часов после их визита, по словам Д.Жвания, прибыли сотрудники Киевского центрального управления МВД, которые со своей стороны ссылаясь на отсутствие, по их сведениям, разрешения на монтаж сцены, пытались помешать работам.

Присутствующие на месте монтажа сцены народные депутаты от объединенной оппозиции уверяют что будут находиться там до того момента, пока сцена не будет возведена.

Как отметил Д.Жвания, необходимые документы на возведение на Майдане так называемых «малых архитектурных форм» в распоряжении участников намеченной на субботу акции протеста имеются.