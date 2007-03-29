Наша Украина убеждает Ющенко, что досрочные выборы пойдут на пользу

Совет партии “Наша Украина” на сегодняшнем заседании, которое было посвящено подготовке к съезду и рассмотрению новой редакции Устава партии, принял за основу обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу политической ситуации в Украине.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины” после завершения Совета партии заместитель председателя Центрисполкома Игорь ЖДАНОВ отметил, что о некоторых формулировках в этом документе произошла небольшая дискуссия, поэтому окончательную редакцию обращения будет рассматривать съезд “Нашей Украины” в субботу, 31 марта.

Согласно проекту Обращения, “нашеукраинцы” намерены обратиться к Президенту как к гаранту Конституции, прав и свобод граждан Украины с призывом “приложить все усилия для безотлагательного выведения страны из системного конституционного, политического и социально-экономического кризиса, и решительного прекращения всех попыток узурпации власти, а при условии исчерпания всех возможностей – воспользоваться конституционным правом и досрочно прекратить полномочия нынешнего состава Верховной Рады Украины”.

В проекте Обращения Совета партии «Наша Украина» к Президенту Украины, почетному председателю партии Виктору ЮЩЕНКО, в частности, отмечается, что “Наша Украина” “убеждена, что досрочные парламентские выборы могут преодолеть кризис в государстве, вернуть обществу доверие к властным институтам и заложить фундамент для создания сбалансированной политической системы, социально-экономических реформ и возобновления продвижения Украины к европейскому сообществу”.