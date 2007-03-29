В Киеве ограничен доступ детей в компьютерные клубы

Киевский городской совет принял решение, которым ограничил посещение детьми компьютерных клубов ежедневно с 8.00 до 14.00 часов (кроме каникул и выходных дней) и вечером с 21.00 часа.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение поддержали большинство депутатов Киевсовета на сегодняшнем пленарном заседании. Решение принято, учитывая негативное влияние на формирование личности и психическое здоровье детей, возникновение зависимости от азартных, компьютерных игр и интернет-зависимости, а также с целью упорядочения деятельности компьютерных клубов и заведений, предоставляющих услуги по доступу к сети Интернет на территории Киева.

Депутаты поручили Киевской городской госадминистрации разработать и подать на утверждение Киевсовета до 1 июня этого года Программу мероприятий по предотвращению формирования и развития зависимости от азартных и компьютерных игр среди детей.

Киевсовет также запретил субъектам хозяйствования, предоставляющим услуги по доступу к сети Интернет и содержащим соответствующие заведения, продажу детям алкогольных, слабоалкогольных напитков в интернет-клубах, интернет-кафе, интернет-барах, компьютерных клубах и проч., а также предоставлять детям доступ к интернет-ресурсам, пропагандирующим порнографию, насилие, жестокость и другие асоциальные явления.

Депутаты обязали владельцев компьютерных клубов разместить на видном месте информацию о режиме работы интернет-клубов, компьютерных клубов, а также информацию о запрещении продажи и употребления алкогольных напитков. При нарушении этих правил договор аренды с владельцем клуба или кафе, имеющим доступ к Интернету, будет разрываться.

Кроме того, до 1 июня при КГГА будет создана постоянно действующая комиссия по вопросам контроля над деятельностью компьютерных клубов, расположенных на территории Киева. К деятельности комиссии будут привлечены представители службы по делам несовершеннолетних Главного управления по делам семьи и молодежи, городского центра социальных служб, а также депутаты Киевсовета.