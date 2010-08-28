Семейный дебошир с ножом набросился на лейтенанта милиции

На Прикарпатье семейный дебошир с ножом набросился на участкового инспектора.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области.

Как отмечается в сообщении, участковый инспектор Снятинского райотдела милиции выехал за обращением жительницы одного из сел района, чтобы повлиять на мужа, который постоянно устраивает семейные скандалы, демонстрирует насилие и угрожает убийством.

“Лейтенант милиции немедленно выехал в село вместе с заявительницей. В помещении действительно находился 48-летний мужчина в нетрезвом состоянии, который агрессивно встретил участкового инспектора. Едва тот появился на пороге, как хозяин схватил со стола нож и набросился на работника милиции. К счастью, лейтенант мгновенно сориентировался в этой ситуации и сумел нейтрализовать агрессивные и опасные действия нападающего приемом рукопашного боя”, - сообщили в милиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие по отношению к работнику милиции.