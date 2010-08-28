На Житомирщине на главного редактора газеты напали с ножом

В Житомирской области совершено нападение на редактора райгазеты «Сільське життя».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил журналистам начальник УМВД Украины в Житомирской области Юрий ИВАКИН.

По его словам, "сейчас все силы житомирской милиции направлены на раскрытие преступного нападения на редактора газеты «Сільське життя»".

При этом Ю.ИВАКИН уточнил, что речь идет о расследовании дела по факту нанесения телесных повреждений главному редактору житомирской районной газеты «Сільське життя» Валерию ИВАНОВСКОМУ.

По словам Ю.ИВАКИНА, "вчера, 27 августа, в 16.00 в Житомире в дежурную часть Богунского райотдела УМВД Украины поступило телефонное сообщение от оператора скорой помощи о том, что в одно из медицинских учреждений областного центра доставлен мужчина с ножевым ранением".

На место происшествия выехали оперативники райотдела, которые установили, что потерпевшим оказался 50-летний журналист В.ИВАНОВСКИЙ, который работает главным редактором газеты «Сільське життя» и проживает в Житомире.

"Как рассказал сам потерпевший, 27 августа ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и предложил встретиться для передачи материалов, которые бы могли заинтересовать В.ИВАНОВСКОГО как журналиста", - сказал начальник областного УМВД. Он сообщил и другие подробности происшествия.

Прибыв в назначенное место по улице Московской в Житомире, к В.ИВАНОВСКОМУ подошел молодой человек, после чего без каких-либо объяснений брызнул ему в лицо слезоточивым газом и нанес ножом телесные повреждения в виде двух колото-резаных ран. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Журналисту оказана медицинская помощь. Он находится в одном из лечебных заведений под охраной милиции, состояние его здоровья удовлетворительное.

В этот же день следственным отделом Богунского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Милицией рассматривается несколько версий совершения преступления, в том числе относительно профессиональной деятельности журналиста.

По показаниям потерпевшего составлен фоторобот злоумышленника. По внешним приметам, это мужчина в возрасте 20-25 лет, рост 165-167 см, худощавого телосложения, лицо удлиненное, был одет в черную одежду, кепку черного цвета и очки.

Милицией совместно с СБУ и прокуратурой области принимаются все меры по установлению и задержанию подозреваемого.

Как отметил начальник УМВД Украины в Житомирской области, за предоставление информации, которая поможент раскрытию преступления и задержанию злоумышленника, УМВД Украины в Житомирской области установлено вознаграждение в 30 тысяч гривень.