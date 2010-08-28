Социальная карточка киевлянина начнет работать с 1 января 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО во время круглого стола, где обсуждались вопросы социальной защиты населения столицы.

«Социальная карточка - это наиболее удобный и простой механизм предоставления льгот. Вместе с тем, это довольно гибкая система, которая предусматривает возможность централизованного оперативного внесения необходимых изменений в случае внедрения новых инструментов социальной защиты населения или адресного предоставления гражданам новых льгот», - отметил Р.КРАМАРЕНКО.

По его словам, если раньше речь шла о внедрении этого проекта преимущественно на транспорте, то теперь власти столицы решили значительно расширить сферу действия социальной карточки киевлянина. “То есть, завести на нее не только право гражданина на бесплатный проезд, но и все другие льготы, предусмотренные действующим законодательством. Речь идет, в частности, и о получении субсидий на оплату услуг ЖКХ», - объяснил Р.КРАМАРЕНКО.

Как сообщалось, столичная власть планировала внедрить социальную карточку киевлянина еще в 2009-2010 годах.