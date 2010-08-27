На границе с Беларусью - огромные очереди

Возникли огромные очереди на международном автомобильном пункте пропуска «Новые Ярыловичи» на границе Украины с Беларусью.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил работник пресс-службы Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Виктор ВЫРВА.

По его словам, названный автомобильный пункт в Черниговской области каждый год летом перегружен.

Технологически он рассчитан на ежесуточный пропуск через государственную границу до 650 автомобилей и 5 тысяч граждан, но эти цифры сейчас превышены в пять раз. Только за прошлые выходные, с 21 по 23 августа, тут оформлено 9 тысяч транспортных средств та и почти 44 тыс. граждан.

В связи с этим пограничники просят туристов пользоваться другими пунктами пропуска этого направления - «Сеньковка», «Гремяч» и «Славутич».