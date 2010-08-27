Директоры школ получат 50-процентную надбавку как знак уважения

С 1 января 2011 года руководители школьных и дошкольных заведений образования Харьковской области будут получать 50-процентную надбавку к основному окладу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом в ходе первого регионального расширенного заседания коллегии Главного управления образования и науки ХОГА заявил губернатор Михаил ДОБКИН.

По его словам, надбавка в размере 50% к основному окладу будет расцениваться как знак уважения к труду учителя.

«В 2008 г. в Харькове была введена хорошая традиция, которая с нового бюджетного года будет внедрена и в районах нашей области, - с января 2011 руководители общеобразовательных заведений области будут получать 50% надбавку к своему должностному окладу, а дошкольных - немного меньше. Это знак уважения и внимания к тому труду, который на местах позволяет нам в очень сложных финансовых условиях содержать школы».