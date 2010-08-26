Милиция уже три месяца ищет похищенную киевскую студентку

У следствия пока нет оснований говорить, что похищенная в конце мая киевская студентка Ирина ЛАЗАРЕНКО вскоре будет найдена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ.

«На сегодняшний день работа по этому делу идет, но там пока нет никаких свидетельств позитивных, которые говорят о том, что она появится (на занятия 1 сентября – УНИАН)», - сказал А.МОГИЛЁВ.

Как сообщал УНИАН, студентку Киевского института международных отношений И.ЛАЗАРЕНКО 28 мая похитили неизвестные возле здания института.

Ее отец Сергей ЛАЗАРЕНКО до 2005 года был заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины, в 2000-2002 гг. руководил региональным отделением ФГИУ по Донецкой области, а в настоящее время работает в Министерстве угольной промышленности.