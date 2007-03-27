Милиция арестовала преступную группу, которая продала сутенерам 40 женщин

В Ривном работниками милиции задержаны семеро местных жителей 34-44 лет, которые организовали на территории западных областей Украины сеть по вербовке молодых женщин в сексуальное рабство.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, задержанные лица на протяжении семи последних лет вывезли в страны Европы около 40 украинок, где продали их сутенерам для сексуальной эксплуатации.

Потерпевшие возвращены на родину.