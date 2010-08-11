Пенсионный фонд рассылает 9,5 млн. комплектов документов

Министерством труда и социальной политики уже изготовлено и отправлено в региональные управления Пенсионного фонда для рассылки пенсионерам 9,5 млн. комплектов документов, необходимых для оформления жилищных субсидий семьями, в составе которых есть пенсионеры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, об этом вчера сообщил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА во время селекторного совещания с руководителями центральных и региональных органов исполнительной власти, которое проводил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Из этого объема документов оформлено в конверты для рассылки 6 миллионов.

В.НАДРАГА отметил, что в течение десяти дней – а именно столько минуло с момента введения нового упрощенного порядка назначения жилищных субсидий - в регионах удалось организовать надлежащую работу. В то же время, по словам министра, остается пакет проблемных вопросов, и в первую очередь это – недостаточно мощная информационная кампания.

«Необходимо проинформировать каждую семью о наличии у них права на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне 10-15 процентов от своих семейных доходов. На данном этапе успех нашей работы зависит от того, насколько всеобъемлющей будет информационно-разъяснительная работа», - отметил министр труда.

Он также напомнил, что разъяснения по всем вопросам относительно предоставления субсидий по упрощенному порядку можно получить через оперативную связь с Центральным штабом Минтруда (по координации и контролю деятельности органов соцзащиты населения по вопросам предоставления жилищных субсидий) по телефону 284-19-71. Граждане же по поводу назначения субсидий и любых других разъяснений могут обратиться на правительственную «горячую линию» 0-800-507-309.

В.НАДРАГА призвал руководителей рабочих комиссий при областных и районных администрациях проанализировать и сделать выводы о случаях нарушений в работе по новому порядку назначения субсидий. Он отметил, что, по данным мониторинга правительственного контактного центра, больше всего обращений по проблемным вопросам оформления субсидий поступает из Киевской области и города Киева.

«Нет необходимости говорить об особом уровне ответственности за успешно проведенную работу. Все необходимое для того, чтобы к 1 сентября мы смогли выполнить решение Кабинета Министров, у нас есть. Дело за надлежащей организацией этой работы на местах», - подчеркнул В.НАДРАГА.