Памятник Владимиру в Киеве будет готов к концу года

Столичная власть продолжает работы по восстановлению памятника Святому Равноапостольному князю Владимиру, что на нижней террасе Владимирской горки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление охраны культурного наследия.

Сейчас проводятся предварительные работы по реставрации памятника. На данном этапе работ потрачены средства в сумме 325 тыс. грн., из них – 150 тыс. грн. на освещение, 175 тыс. грн. на первоочередные реставрационные работы.

Завершить все работы по реставрации памятника планируется до конца текущего года. В сообщении отсутствует информация об объеме финансирования всех работ.

В мэрии напоминают, что вопрос о необходимости реставрации памятника Владимиру был поднят в начале мая 2010 года по результатам планового обследования объекта специалистами ГУ охраны культурного наследия КГГА.