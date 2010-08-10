Офицерам на опасных арсеналах год пойдет за полтора

Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины будут инициировать установление для офицеров, служащих на взрывоопасных арсеналах, выслуги лет из расчета один год за полтора.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны Украины, об этом заявил сегодня начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Григорий ПЕДЧЕНКО во время посещения 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ, который дислоцируется неподалеку от города Ичня Черниговской области.

В Минобороны подчеркнули, что цель этого шага - улучшить систему карьерного роста и привлечения на эти объекты лучших военнослужащих.

На территории арсенала начальник Генштаба провел встречу с руководством Черниговской областной государственной администрации, Ичнянской райгосадминистрации и райсовета, Главных управлений МВД и МЧС в Черниговской области. Во время встречи обсуждались актуальные вопросы обеспечения норм пожарной безопасности прилегающей к арсеналу территории.

Анализируя условия прохождения службы на таких объектах, Г.ПЕДЧЕНКО указал на ненадлежащие перспективы карьерного роста военнослужащих.

«Офицер должен знать свое будущее: знать, что через три года преданной службы на этом объекте его ждет либо обучение, либо должность повыше», - заявил начальник Генштаба ВСУ.

Г.ПЕДЧЕНКО отдал распоряжение предоставить в сжатые сроки предложения относительно построения системы карьерного роста офицеров, проходящих службу на арсеналах, базах и складах.

«Мы разработаем перечень арсеналов, баз и складов и выйдем с предложением к правительству об установлении для офицеров, проходящих на них службу, выслуги лет из расчета один год за полтора», - сказал он.

Подводя итоги своей работы на 6-м арсенале, начальник Генштаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отметил, что на этом объекте выполнено серьезный объем работ по обеспечению взрывопожаробезопасности.

По информации Минобороны, 6-й арсенал Командования сил поддержки ВСУ занимает площадь 682 гектара и является одним из крупнейших объектов хранения оружия и боеприпасов в Украине. На его территории более 160 хранилищах и открытых площадок, где сохраняется 151 тыс. тонн ракет и боеприпасов, среди которых представлена почти вся их номенклатура.

Завтра, 11 августа, сообщили в Минобороны, члены рабочей группы во главе с начальником Генштаба будут работать на объектах хранения вооружения и боеприпасов ВСУ в Черкасской области.