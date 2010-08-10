Двух чиновников КГГА вызвали на допрос и задержали

Вчера работники милиции по подозрению в нецелевом использовании 2,5 млн. грн. задержали начальника Главного управления связи и информационных технологий КГГА, а также начальника одного из отделов этого управления.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, чиновников задержали в столичном главке милиции, куда они были вызваны на допрос в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как заметили в ЦОС, эта сумма была выделена из бюджета на создание современных телекоммуникационных систем Киева и их развитие. С задержанными проводятся следственные действия.