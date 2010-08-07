В Тернопольской области начинается фестиваль лемковской культуры

В эти выходные в Тернопольской области, в урочище Бычова недалеко от города Монастыриска состоится ХІІ Всеукраинский фестиваль лемковской культуры «Колокола Лемковщины».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, программой фестиваля предусмотрены традиционные парад участников, зажжение костра, Служба Божья, праздничный концерт, молодежные забавы и фейерверк.

В этом году фестиваль посетят гости из Польши, Словакии, Сербии и Австралии.

“Изюминкой” праздника станет выступление канадского бандуриста украинского происхождения Виктора МИШАЛОВА.

В целом на празднике выступят более 70 художественных коллективов из разных уголков Украины.

Гости фестиваля будут смогут осмотреть выставку изделий заслуженного мастера народного творчества Украины Ивана МЕРДАКА, других мастеров, тематическую литературу по истории и культуре лемков, приобрести изделия, памятные значки и сувениры.

Планируется, что на фестиваль прибудут министр культуры и туризма Украины Михаил КУЛИНЯК, председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Юрий БОГУЦКИЙ, председатели Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ривненской, Полтавской, Черновицкой и Хмельницкой облгосадминистраций.