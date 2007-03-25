Бизнесмен получил четыре огнестрельных ранения и выжил

Прокуратура Богунского района Житомира закончила расследование и передала в суд резонансное уголовное дело о совершении покушения на частного предпринимателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.

По словам прокурора Юрия САРАПИЙЧУКА, в ноябре прошлого года днем в Житомире неподалеку от Соборной площади было совершено особенно тяжелое преступление - попытка убийства частного предпринимателя-жителя областного центра.

Гражданин другого государства, нигде не работающий и находящийся в международном розыске за ранее совершенное преступление, встретил знакомого предпринимателя и на почве неприязненных отношений выстрелил в него с огнестрельного оружия - семизарядного револьвера "Наган". Пуля попала в стойку автомобиля, а пострадавший выскочил с машины. Однако нападающий и дальше преследовал предпринимателя, сделав еще шесть выстрелов, после чего житомирянин получил четыре огнестрельных ранения.

"Как засвидетельствовали материалы следствия, намерение убийства не было доведено до конца лишь потому, что в револьвере закончились заряды, после чего преступник убежал вместе с огнестрельным оружием. Во время задержания нападающего у него изъяли арсенал боеприпасов к нескольким видам огнестрельного оружия и нагана, из которого были сделаны выстрелы у предпринимателя", - сообщил прокурор Житомира.

Совершенные действия квалифицированы за ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Криминального кодекса Украины, предусматривающие наказание лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Окончательную меру наказания определит суд.