Как Василию Цушко удалось избежать суда

Лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО собирает материалы для судебного иска к заместителю генерального прокурора Ренату КУЗЬМИНУ, который утверждал, что у экс-министра есть израильское гражданство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал журналистам сегодня в Чернигове.

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что у него на руках есть уже вторая официальная справка от консульства Израиля, в которой говорится о том, что он не является гражданином этой страны.

Ю.ЛУЦЕНКО уверен, что высказывания Р.КУЗЬМИНА не основываются на законе, поскольку заместитель генпрокурора ссылается не на официальные документы, а на документ, который передал ему один из депутатов Партии регионов.

Единственным вопросом, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, является то, как долго суд будет рассматривать это дело.

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что он не будет обращаться с иском в суд по поводу высказываний министра внутренних дел Василия ЦУШКО во время его отчета в Верховной Раде о злоупотреблениях экс-руководства МВД.

«Что касается господина ЦУШКО, то не удастся с ним судиться, потому что он ни разу не произнес слово «ЛУЦЕНКО», - сказал экс-министр. По его словам, В.ЦУШКО тщательным образом готовился к своему выступлению в Верховной Раде, «не давая возможности защитить свою честь и достоинство в суде». «Бог ему судья», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.