Из-за приближения шторма МинЧС просит смотреть за детьми, шофёрами и рыбаками

19:59, 23 марта 2007
Общество
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Уже обесточено 1038 населенных пунктов

В Украине из-за плохих погодных условий к 19.00 уже обесточено 1038 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пресс-служба МЧС просит население областей, в которых ухудшились погодные условия, быть особенно осторожными во время дорожного движения, воздержаться от рыбалки и без особой надобности не выходить из дома, а родителям - никуда не отпускать детей без сопровождения взрослых.

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