Из-за приближения шторма МинЧС просит смотреть за детьми, шофёрами и рыбаками

В Украине из-за плохих погодных условий к 19.00 уже обесточено 1038 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пресс-служба МЧС просит население областей, в которых ухудшились погодные условия, быть особенно осторожными во время дорожного движения, воздержаться от рыбалки и без особой надобности не выходить из дома, а родителям - никуда не отпускать детей без сопровождения взрослых.