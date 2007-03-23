Из-за приближения шторма МинЧС просит смотреть за детьми, шофёрами и рыбаками
19:59, 23 марта 2007Общество
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Уже обесточено 1038 населенных пунктов
В Украине из-за плохих погодных условий к 19.00 уже обесточено 1038 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пресс-служба МЧС просит население областей, в которых ухудшились погодные условия, быть особенно осторожными во время дорожного движения, воздержаться от рыбалки и без особой надобности не выходить из дома, а родителям - никуда не отпускать детей без сопровождения взрослых.
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