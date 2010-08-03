в Скадовске пройдет XII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль «Черноморские Игры»

С 10-го по 15 августа 2010 года в г. Скадовске при поддержке народного депутата Украины Николая Баграева состоится XII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль “Черноморские Игры”.

Инициатор фестиваля – компания «Таврийские Игры». Организатор – Всеукраинский благотворительный Таврийский фонд.

Фестиваль «Черноморские Игры» направлен на поиск и развитие талантливых детей в Украине. Участие в фестивале бесплатное, что дает возможность привлечь к «Черноморским Играм» детей из малоимущих семей, сирот и маленьких жителей сельской местности.

В празднике примут участие свыше 2 тысяч детей, которые будут демонстрировать свои разносторонние творческие таланты в многообразных конкурсах. Также все дети, которые будут отдыхать в этот период в Скадовске, могут принять участие в карнавале и множестве мероприятий фестиваля.

Главная сюжетная линия нынешнего фестиваля – «Ура! Каникулы!». С помощью песен, танцев, рисунков дети попробуют отразить любимые моменты своих каникул: весенних, летних, осенних, зимних. Будут помогать конкурсантам выпускники «Черноморских Игр»: Иван Березовский, Надежда Дорофеева, Кирилл Туриченко, дуэт Тамерлан и Елена Омаргалиева. А певица Гайтана не просто станет звездной гостьей фестиваля, но и исполнит вместе с конкурсантами песни из своего детского альбома «Кукабара».

«Черноморские Игры» - самый любимый и ответственный фестиваль для нас, – говорит основатель фестиваля Николай Баграев. – С одной стороны, это большой праздник, профессиональная сцена, высокий организационный и технический уровень, а с другой – главные звезды здесь дети, и это требует особого подхода к работе. К тому же у нас серьезная конкурсная программа. Уверен, жюри выбрало талантливых конкурсантов, и у каждого из них прекрасные шансы стать в будущем успешным артистом. Однако Гран-при получит кто-то один – такова специфика конкурсов. Не секрет, что нынешний год – не лучший для организации масштабных фестивалей. Но мы не можем себе позволить оставить детей без их любимого праздника. И как бы тяжело ни было, мы проводим «Черноморские Игры». Я благодарю за поддержку настоящих друзей фестиваля, без которых он не состоялся бы: телеканал М1 и радиостанцию «Русское Радио». Приглашаю всех в Скадовск с 10 по 15 августа! Уверен, что познакомившись с мастерством наших юных талантов, мы все зарядимся позитивными эмоциями и с оптимизмом будем смотреть в будущее!»

Традиционно в рамках фестиваля состоятся конкурс вокалистов и конкурс танцевальных коллективов, много сопутствующих мероприятий, среди которых карнавал, шоу воздушных змеев, специальные вечерние шоу-программы, конкурс рисунков и скульптур из песка, граффити.

В этом году в рамках «Черноморских Игр» будет открыта игротека «Игра созывает друзей» – площадки самых популярных детских настольных игр.

Для участия в вокальном конкурсе XII Всеукраинского благотворительного детского фестиваля “Черноморские Игры” было подано 654 заявки. После прослушивания записей претендентов были отобраны 49 вокалистов, которые будут соревноваться за призовые места в Скадовске. В танцевальном конкурсе примут участие 24 колектива (822 танцора), которые будут представлять разножанровые хореографические коллективы.

Интернет-трансляция фестиваля будет осуществляться на www.intv.ua