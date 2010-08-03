НБУ хочет знать, сколько милиция забрала документов с банковской тайной

Национальный банк Украины просит коммерческие банки предоставить информацию о фактах раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных органов за 2009 год и за первое полугодие 2010 года.

Об этом говорится в телеграмме НБУ 48-104/1462-13211, текстом которой располагает УНИАН.

В частности, до 10 августа т.г. Нацбанк просит предоставить информацию: о количестве обысков и выемок документов с информацией, которая составляет банковскую тайну, проведенных правоохранительными органами в банках; о количестве полученных банками письменных требований правоохранительных органов о предоставлении банками информации, которая содержит банковскую тайну; о количестве случаев, когда банки отказали правоохранительным органам в раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну, и указать причину отказов.

По данным НБУ, указанная информация будет использована в отчете-прогрессе по результатам ІІІ раунда оценки эффективности функционирования системы предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Украине, проведенного экспертами Специального комитета Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий по борьбе с отмыванием средств (Moneyval).

Как сообщал УНИАН, Международная организация по борьбе с отмыванием нелегальных доходов FATF в своем заявлении от 25 июня 2010 года отметила, что в Украине, Турции, Греции, Азербайджане, Таиланде, Сирии и ряде других странах остаются некоторые стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.