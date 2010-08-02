В Донецке поймали грабителя, который дважды «взял» один и тот же банк

В Донецке задержан молодой мужчина, который, «вооружившись» игрушечным пистолетом, два раза совершил ограбление банка.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника Кировского райотдела милиции Донецка Владимира ЗИБОРОВА.

По его словам, задержали злоумышленника, дважды нападавшего на одно и то же отделение АКБ «Правекс-Банк», находившееся на первом этаже торгового центра «Дружба» по улице Кирова. Нападения были совершены с интервалом в один год в декабре 2008 и 2009 годов. «Неизвестный тогда преступник, пряча лицо за высоким воротом куртки и опущенной до самых глаз шапкой, просовывал в окошко кассира руку с предметом, похожим на пистолет, и под его угрозой забирал деньги», - рассказал В.ЗИБОРОВ, отметив, что за два таких «захода» было похищено более 100 тыс. грн.

Грабителем оказался 29-летний житель района, ранее не судимый, не имеющий постоянной работы, который решился на разбой, чтобы рассчитаться с долгами. «Похищенные им первый раз деньги разрядили обстановку в семье, но очень быстро закончились, и к концу года супруга его покинула, забрав с собой и 3-летнего сына, - констатировал В.ЗИБОРОВ, - Это толкнуло мужчину на повторное ограбление».

Как стало известно в ходе следствия, оба раза в качестве оружия для устрашения сотрудниц банка налётчик использовал пластмассовые пистолеты, которые брал из игрового арсенала собственного сына.

По фактам обоих нападений были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». На днях налётчику предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста. Правоохранители проверяют его на причастность к другим преступлениям.