Законопроект о статусе депортированных не устраивает крымских татар

Проект Закона Украины о восстановлении прав лиц, ранее насильственно выселенных по национальному признаку, не устраивает крымских татар. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил заместитель председателя крымско-татарского меджлиса, председатель Постоянной комиссии ВР АРК по межнациональным отношениям и проблемам депортированных Ремзи ИЛЬЯСОВ.

«Закон не устраивает крымских татар. Я не знаю, как другие депортированные», - заявил Р.ИЛЬЯСОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, недовольство законом, в частности, обусловлено тем, что крымские татары выступают за восстановление автономии, существовавшей до 1944 года в Крыму, о крымско-татарском языке как об одном из официальных наравне с государственным в Крыму. «В этом законе этого пока нет», - сказал Р.ИЛЬЯСОВ.

Вместе с тем он отметил как позитив, что в законопроекте предусмотрена реабилитация крымско-татарского народа – «политическая, правовая и так далее». «Есть там хорошие социальные посылы - пенсия там, стаж, льготы. Также предусмотрена компенсация по жилью и имуществу. Но это только первый шажок», - сказал Р.ИЛЬЯСОВ.