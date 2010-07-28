Россия должна отказаться от всех исключений в зоне свободной торговли

Россия должна отказаться от всех исключений и изъятий в новом Соглашении о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами СНГ, убежден заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

В.МУНТИЯН отметил, что именно этого хочет достичь при подготовке проекта Соглашения Украина.

«Будем вести переговоры, доказывать необходимость этого. Россия должна отказаться от исключений и изъятий. Мы, готовя проект документа, выходим из национальных интересов – это приоритет. В процессе прошедших переговоров Россия уже сняла некоторые свои замечания», - сказал В.МУНТИЯН.

Он также отметил, что в процессе переговоров о создании ЗСТ есть некоторые проблемы, касающиеся трубопроводного транспорта. «Россия хочет выделить трубопроводный транспорт отдельным пунктом, чтобы регулировать его особым порядком. Но наша позиция - нормы должны действовать относительно всех видов транспорта. Мы изучаем ситуацию, проводим консультации на уровне экспертов. Россия зарабатывает на цене газа, а мы - на транзите. Если она хочет снизить риски и затраты при транзите, то мы заинтересованы, чтобы стоимость транспортировки и хранения газа была выше. Должен действовать следующий принцип: если кто-то идет на уступки, то он должен получить что-то взамен», - подчеркнул замминистра экономики Украины.

По его словам, Соглашение о зоне свободной торговли между странами СНГ планируется подготовить к подписанию в 2010 году.

«Мы планируем вынести соглашение, если удастся к тому времени учесть все замечания и предложения, на заседание Экономического совета СНГ в сентябре. Затем, по оптимистическому прогнозу, на Совет глав правительств СНГ в октябре-ноябре текущего года», - заявил В.МУНТИЯН.