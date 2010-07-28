Хмельницкая область подпишет договор с Московской

Председатель Хмельницкой областной государственной администрации Василий ЯДУХА заявил, что Хмельницкая облгосадминистрация в ближайшее время планирует подписать соглашение о сотрудничестве с правительством Московской области.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

“Сейчас проведем подготовительную работу по подписанию соглашения с правительством Московской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Это даст возможность нам выйти на рыкни Москвы и Московской области”, - объяснил он.

Председатель ОГА добавил, что Хмельницкая область будет экспортировать в соседнее государство механические и электрические машины, полимерные материалы, пластмассы, продукцию животного и растительного происхождения, строительные материалы.