Кабмин выделил деньги на создание рабочих мест в 7 областях

Кабинет министров Украины выделил 180 млн. грн. на создание рабочих мест в Донецкой области.

Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ.

По его словам, правительством за счет Фонда социального страхования на случай безработицы выделен денежный ресурс на создание рабочих мест для семи областей, где необходимо обеспечить занятость населения. «Туда попали Донецкая, Волынская, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Львовская и Черкасская области. Ресурс, который выделили Донецкой области, составляет 180 млн. грн.», - сказал С.ДЕРГУНОВ.

Он объяснил, что до 7 августа область должна направить в государственный комитет свою программу и предложения по вопросу освоения этого объема средств. С.ДЕРГУНОВ отметил, что в регионе была создана комплексная комиссия, был оглашен Донецкой облгосадминистрацией конкурс бизнес-планов для создания новых рабочих мест.

Он объяснил этапы регистрации и рассмотрения проектов: «Процедура следующая: потенциальный получатель обращается к секретарю комиссии с бизнес-планом. Этот бизнес-план регистрируется, направляется в профильное управление госадминистрации, которое является заказчиком – это угольное управление, управление промышленности и управление жилищно-коммунального хозяйства. Затем профильное управление готовит заключение и после положительной оценки бизнес-план рассматривает конкурсная комиссия».

По словам С.ДЕРГУНОВА, на сегодняшний день для рассмотрения поступило порядка 15 проектов.

Он отметил, что это в основном это проекты по производству продукции, достаточно много проектов от коммунальных предприятий органов местного самоуправления. От коммунальщиков – проекты на приобретение мусоровозов, поливочной техники, а проекты от бизнеса - это в основном оборудование и производство продукции: мебели, угольных брикетов и так далее, перечислил С.ДЕРГУНОВ.

Он сказал, что сегодня нельзя определенно сказать – на какое новое количество рабочих мест хватит предоставленных 180 млн. грн., так как затратность на их организацию в разных отраслях экономики различная. По словам С.ДЕРГУНОВА, согласно нормативной таблице, ориентировочно стоимость создания одного места в машиностроении составляет примерно 59,7 тыс. грн., в металлургии и в горнодобывающей промышленности – 70 тыс. грн., в химической отрасли – 197,3 тыс. грн.

Но, замгубернатора подчеркнул, что «ограничений суммы на проекты нет и ограничений по виду деятельности также нет».

Справка УНИАН. В Донецкой области численность безработных, официально зарегистрированных в центрах занятости, на 1 июля 2010 года составила 28,6 тыс. человек. Число свободных рабочих мест (вакансий) на 1 июля составило 4,3 тысячи, на каждое свободное рабочее место претендуют 7 человек.