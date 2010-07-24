Янукович подписал изменения в закон об оперативно-розыскной деятельности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" относительно международного сотрудничества.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот документ 1 июля.

Закон предусматривает, что сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности между министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, государственными органами, в состав которых входят оперативные подразделения, определенные этим Законом, и правоохранительными и специальными службами других государств, которые имеют в своем составе соответствующие подразделения, а также с международными правоохранительными организациями осуществляется в соответствии с законодательством Украины, международными договорами Украины, а также учредительными актами и правилами международных правоохранительных организаций, членом которых является Украина.