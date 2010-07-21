За избиение редактора «Коломийського вісника» хотят посадить не тех?

На Прикарпатье милиция завершила расследование и направила в суд уголовное дело по факту избиения и нанесения тяжелых телесных повреждений редактору городской газеты «Коломийський вісник» Василию ДЕМЬЯНИВУ.

Об этом сообщил УНИАН руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его данным, кроме двух лиц по этому делу, которые ранее уже были осуждены за совершение краж, к уголовной ответственности привлекается еще один житель Коломыи. Досудебным следствием установлена причастность этих лиц к совершению ряда ограблений граждан. С целью раскрытия преступления в УМВД в области была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытнейших работников уголовного розыска и следствия. Одного из соучастников преступления разыскивали за пределами Ивано-Франковской области, в том числе в Киеве и Одесской области. Недавно 36-летний житель Коломыи был задержан, и сейчас он находится под стражей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам потерпевший, «он сомневается в том, что задержали тех, кто причастен к его жестокому избиению». «С первым задержанным мне делали очную ставку, и я его не узнал, - сказал В.ДЕМЬЯНИВ. - Со вторым задержанным мне почему-то не сделали очной ставки. Я делаю вывод, что в милиции хотят из этого преступления сделать бытовое. Я десять дней назад снял гипс. Милиция не исследовала, каким предметом меня избили”. По его мнению, преступники шли не на ограбление. “У них был заказчик, и я это связываю с профессиональной деятельностью. Понимаю, что такая версия для милиции будет «висяком». На бытовое ограбление легче списать. Я не хочу, чтобы из-за меня были наказаны невиновные люди. Настоящие преступники должны быть наказаны», - заявил В.ДЕМЬЯНИВ.

Как сообщал УНИАН, вечером 23 марта двое злоумышленников нанесли В.ДЕМЬЯНИВУ тяжелые телесные повреждения. Они скрылись с места преступления после того, как в ситуацию вмешался мужчина, который стал случайным очевидцем преступления.