На литургию Кирилла в Одессе пускали только по приглашениям

Патриарх Московский КИРИЛЛ сегодня в Одессе отслужил первую литургию и освятил Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Как передает корреспондент УНИАН, войти в храм верующие могли только по приглашениям, остальные наблюдали за тем, что происходит в главном храме Одессы, на двух больших мониторах, установленных на Соборной площади.

Приветствуя патриарха КИРИЛЛА после освящения храма, глава Одесской епархии УПЦ МП митрополит АГАФАНГЕЛ отметил: «Спасо-Преображенский собор всегда был сердцем Одессы, центром православной духовной культуры и общественной жизни, а прежде всего - центром молитвы, который собирал в своих стенах не только одесситов и жителей Новороссийского края, но и паломников со всех концов Святой Руси».

Митрополит АГАФАНГЕЛ подарил патриарху КИРИЛЛУ патриарший посох и пожелал: «Этот прекрасный жезл – символ патриаршей власти, пусть он напоминает Вам о нашей любви и Вашем перевосвятительском визите, а также о том, что одесситы всегда будут верны патриаршей церкви».

Предстоятель УПЦ КП митрополит ВЛАДИМИР поблагодарил патриарха КИРИЛЛА за литургию, за «укрепление нашей веры молитвой, любовью друг к другу» и выразил надежду, что Бог пошлет «мир и согласие между православными и другими верующими» в Украине.

«Нам остается только благодарить Бога за все, не переживать, не беспокоиться, не дискутировать до бесконечности, особенно с теми, кто этого не хочет и отворачивается от нас», - сказал предстоятель УПЦ МП.

Глава РПЦ вручил в дар митрополиту ВЛАДИМИРУ образ нерукотворного Спаса с памятной надписью «Пусть Христос-Спаситель ограждает каждого от зла, пусть его духовный образ хранится в наших сердцах, каждого человека, кто отождествляет себя с этим образом, делает сильным и непобедимым, утверждающим в мире Божью правду».

После освящения здание собора передано в собственность Украинской православной церкви Московского патриархата. Свидетельство о праве собственности на Спасо-Преображенский собор, стоимость которого составляет свыше 30 млн. грн., вручил митрополиту АГАФАНГЕЛУ мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ.