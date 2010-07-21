Грузовик провалился в трехметровую яму на улице в Днепропетровске

Вчера утром в Днепропетровске на проезжей части по улице Фурманова в результате повышения уровня грунтовых вод под дорожным покрытием образовался провал почвы размерами 3х7 м и глубиной около 3 м, к в который попал грузовик «Горзеленстроя».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Водитель автомобиля с травмами средней степени тяжести госпитализирован.

В 12 часов грузовик при помощи инженерной техники был поднят на поверхность, коммунальными службами города проводятся работы по ликвидации пропасти.

Движение транспорта по улице не прекращался.