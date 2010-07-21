Грузовик провалился в трехметровую яму на улице в Днепропетровске
09:34, 21 июля 2010Общество
1870 0
Водитель - в больнице
Вчера утром в Днепропетровске на проезжей части по улице Фурманова в результате повышения уровня грунтовых вод под дорожным покрытием образовался провал почвы размерами 3х7 м и глубиной около 3 м, к в который попал грузовик «Горзеленстроя».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Водитель автомобиля с травмами средней степени тяжести госпитализирован.
В 12 часов грузовик при помощи инженерной техники был поднят на поверхность, коммунальными службами города проводятся работы по ликвидации пропасти.
Движение транспорта по улице не прекращался.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter