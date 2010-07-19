Вчерашняя жара в Киеве - рекорд с 1881 года

В Украине в июле наблюдались рекорды температурного режима. Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, в Киеве в воскресенье, 18 июля, температура воздуха достигла рекордной отметки в 35,3 градуса. По его словам, это является рекордом с 1881 года. Н.КУЛЬБИДА сказал, что на один градус ниже температура воздуха в Киеве была зафиксирована в 2007 году.

При этом он также добавил, что за последние 20 лет в июле-августе по Украине повышение температуры произошло на 0,8-1,5 градуса, в зависимости от региона. Говоря о причинах повышения средней температуры в Украине, начальник Гидрометцентра отметил, что «это не является абсолютным проявлением парникового эффекта». В то же время он добавил, что целесообразно говорить о комплексном действии, как природных факторов, так и о влиянии человеческой деятельности, которая усиливает парниковый эффект. По его словам, нынешняя температура воздуха в Украине - не самая высокая в Европе. Самая высокая температура наблюдается в Нижнем Поволжье – выше 40-42 градусов. По словам Н.КУЛЬБИДЫ, именно из этого региона в Украину поступает сухой и знойный воздух.