Балога: утренний приход с обыском – это ясный сигнал...

Возбужденное уголовное дело и обыск в квартире лидера Гражданского движения «Народная самооборона», экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО свидетельствуют, что "на ЛУЦЕНКО Генеральная прокуратура испытывает новые методы запугивания общества», заявляет глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, по его словам, убедительно подтверждается факт перевода Генеральной прокуратуры в ручной режим управления правительственно-коалиционным властным тандемом.

В.БАЛОГА отметил: «Вчера глава государства в присутствии премьер-министра и председателя Верховной Рады говорил о приватизированной прокуратуре, а уже сегодня это ведомство показало справедливость президентской критики».

По его оценкам, обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО и весь сопутствующий антураж (визит следователей на рассвете, многочисленные нарушения процессуальных норм, психологическое давление) свидетельствуют о четких признаках превращения Генпрокуратуры из правоохранительного органа в средство шантажа. «Утренний приход с обыском – это ясный сигнал всем, кто не согласен с новым властным курсом, что на каждого найдется своя статья. Обществу демонстрируется новая роль ГПУ – карательная для одних и отбеливающая для других», – сказал В.БАЛОГА.

Он отметил, что ведомство Александра МЕДВЕДЬКО в своей деятельности руководствуется сугубо политическими, а не правовыми категориями. Именно поэтому Генпрокуратура закрыла громкие уголовные дела в отношении одиозных фигур недавнего прошлого, деяния которых на себе почувствовали тысячи украинцев, заметил глава Секретариата Президента.

В.БАЛОГА допустил, что своими действиями Генеральная прокуратура стремится ограничить гражданскую активность Ю.ЛУЦЕНКО и тех политиков, общественных деятелей и простых людей, которые поддерживают идеи «Народной самообороны». «Ведомство на Резницкой, судя по всему, пытается притушить протестные настроения в обществе, которыми так обеспокоены политические силы, находящиеся сейчас у властного руля», – констатировал глава Секретариата Президента.

В.БАЛОГА выразил надежду, что по так называемому «делу ЛУЦЕНКО» будут отброшены все неправовые мотивы. «Генеральная прокуратура должна доказать суду и объяснить обществу обоснованность своих претензий к Ю.ЛУЦЕНКО. В противном случае остатки веры украинцев в честных стражей порядка будут разрушены окончательно», – подчеркнул В.БАЛОГА.