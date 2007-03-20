Прогноз погоды на 21 - 25 марта

Завтра в Украине только утром и днем в западных областях местами ожидаются дожди и грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях около 0°; днем 12-17° тепла, в западных областях и южной части местами 18-20°, на Приазовье 8-10° тепла.

22-23 марта в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях дождь, ночью 22 марта в западных областях, 23 марта в Карпатах местами сильный дождь (в горах с мокрым снегом), днем 23 марта прекращение осадков. На остальной территории без осадков, только 22 марта в Киевской области небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, 23 марта в Карпатах до 25 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в восточных областях 1-6° тепла; днем 11-16°, в южной части до 18°, в западных областях 6-11° тепла.

24-25 марта - без осадков, только в южной части, а ночью 24 марта в Карпатах и Прикарпатье дожди (на высокогорье Карпат с мокрым снегом), днем 24 марта на юге Одесской области и в Крыму местами сильные дожди. Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях и в Карпатах от 3° тепла до 3° мороза; днем 7-13° тепла, в Крыму 4-9° тепла.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем в Киеве и местами по области порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 14-16°; по области ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.

22-23 марта - переменная облачность. 22 марта небольшой дождь, 23 марта без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

24-25 марта - без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.