За чрезвычайные ситуации временно ответит генерал Антонец

Распоряжением Кабинета министров №1380-р исполнение обязанностей министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы временно, до назначения в установленном порядке министра, возложено на первого заместителя МЧС Владимира Антонца.

Владимир Михайлович Антонец назначен на должность первого замминистра Указом Президента Украины от 11 ноября 2005 года.

Родился 7 марта 1945 года. Образование высшее, академия Генерального штаба Вооруженных сил в 1991 году. Специальность - командная, квалификация - оперативно-стратегическая.

С 1967 по 1991 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР на должностях от летчика до первому заместителя командующего воздушной армией.

С 1991 по 1999 год проходил службу в Вооруженных Силах Украины на должностях от командующего воздушной армией до командующего ВВС Украины.

Генерал-полковник с 1996 года.