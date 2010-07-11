Мошенники заложили в банке дом для военнослужащих

Сотрудники СБУ раскрыли факт мошенничества с домом в Первомайске Николаевской области, построенным для военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Николаевской области, в соответствии с подписанным договором, одно из местных ООО достроило трехэтажный жилой дом и передало его на баланс Министерства обороны, а военнослужащие получили ключи от 26 квартир. Однако в результате бездеятельности ответственных должностных лиц министерства право собственности Минобороны на указаную жилую площадь не было оформлено. Кроме того, жилой дом не передавался и в коммунальную собственность Первомайска. Фактически, дом оказался ничейным.

Воспользовавшись неопределенной ситуацией, директор ООО фактически под залог «чужого» имущества получил в банке кредит на сумму 3,6 млн. грн. якобы для развития собственного бизнеса. Этим были созданы предпосылки к незаконному изъятию жилья из сферы управления Министерства обороны в пользу банка.

25 июня военной прокуратурой Николаевского гарнизона по материалам Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления властью в интересах третьих лиц неустановленными должностными лицами Министерства обороны и по факту злоупотребления властью в личных интересах должностными лицами одного из ООО Первомайска, причастными также к мошенничеству с финансовыми ресурсами (ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса Украины).