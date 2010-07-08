Топ-10 украинцев, внесших наибольший вклад в развитие отечественного оружия

Первое место в рейтинге десяти разработчиков, внесших наибольший вклад в развитие отечественного оружия в 2005-2010 годах, занял генеральный конструктор ГККБ “Луч”, разработчик высокоточных средств поражения Олег КОРОСТЕЛЕВ.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в УНИАН результаты экспертного опроса “Десять украинцев, внесших наибольший взнос в укрепление национальной безопасности и развитие отечественного оружия Украины в 2005-2010 годах”, проведенного Центром исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) и информационным агентством УНИАН.

Далее места в рейтинге распределились таким образом: экс-генеральный конструктор ЗМКБ “Прогресс” им. Ивченко, разработчик авиадвигателей Федор МУРАВЧЕНКО, генеральный директор КП “НПК “Искра”, разработчик новых систем радиолокации Игорь ПРЕСНЯК, генеральный директор НПФ “Адрон”, разработчик систем защиты летательных аппаратов от высокоточного оружия Николай АРХИПОВ, генеральный конструктор Украины по созданию бронетанковой техники и артиллерийских систем, начальник ХКБМ имени Морозова Михаил БОРИСЮК, экс-генеральный конструктор Украины по созданию космических систем и боевых ракетных комплексов, генеральный конструктор - генеральный директор ГКБ “Южное”, разработчик боевых ракетных комплексов стратегического назначения, космических носителей и аппаратов Станислав КОНЮХОВ.

Седьмое и восьмое места разделили генеральный директор ГАХК “Топаз”, производитель станций пассивной радиоэлектронной разведки “Кольчуга-М” Юрий РЯБКИН и генеральный директор ХК ”АвтоКрАЗ”, разработчик крупнотоннажных автомобилей КрАЗ Сергей САЗОНОВ.

Девятое и десятое места разделили директор Казенного предприятия “Исследовательско-проектный центр кораблестроения”, разработчик украинского корвета Евгений БОРИСОВ и директор ГП “НИИ радиолокации “Квант-Радиолокация”, разработчик новых корабельных радаров Владимир ГУЗЬ.

“Вполне заслуженно первое место было отдано Олегу КОРОСТЕЛЕВУ, который с его предприятием создал принципиально новый сегмент в Украине - это создание высокоточных средств поражения”, - сказал руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей ЗГУРЕЦ.

Эксперт также отметил, что практически у каждого из разработчиков вооружений есть проблемы, связанные с необходимостью создавать новые технологии и новую технологическую базу. По его словам, решить эту проблему предприятия сами не способны.

“Фактически мы говорим о том, что есть спрос на людей, которые достигли конкретного результата, и есть спрос на адекватную стратегию со стороны государства, чтобы эти достижения стали основой для перевооружения украинской армии, чтобы эти образцы вооружений покупались украинской армией и экспортировались в другие страны”, - сказал он.

С.ЗГУРЕЦ отметил, что в вопросе разработки Украиной оружия ситуация не является оптимистичной, несмотря на то, что в Украине действительно есть образцы вооружений, имеющие спрос на внешнем рынке. По статистике, которую привел эксперт, за последние 25 лет количество стран в мире, имеющих собственную оборонную промышленность, увеличилось почти вдвое.

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Александр ЛИТВИНЕНКО, в свою очередь, сказал, что проведение указанного опроса является свидетельством определенного прогресса в осуществлении гражданского контроля над военной сферой.

“Представить еще 5-7 лет назад такой рейтинг было очень тяжело. То есть процесс усиления гражданского контроля над сферой национальной безопасности, над оборонными возможностями государства продолжается”, - сказал он.

ЦИАКР и УНИАН в июне этого года провели опросы около 40 отечественных экспертов в сфере безопасности, целью которого было оценить вклад известных людей в укрепление национальной безопасности Украины в период 2005-2010 лет.

Экспертами выступили военные аналитики, руководители негосударственных аналитических структур, бывшие руководители силовых ведомств, журналисты, представители негосударственных оборонно-промышленных и научно-промышленных структур.