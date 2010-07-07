Ющенко профинансировал проведение в Полтаве «Мазепа-феста»

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предоставил 220 тыс. гривен для проведения фестиваля «Мазепа-фест» в Полтаве.

Об этом сообщил организатор фестиваля, народный депутат и председатель ПООО «Просвита» Николай КУЛЬЧИНСКИЙ.

В свою очередь Н.КУЛЬЧИНСКИЙ смог дать только 10 тысяч гривен, что составляет 5% от всех организационных расходов.

Напомним, 17-18 июля на Певческом поле Маруси Чурай областного центра состоится традиционный рок-концерт фестиваля "Мазепа-фест".

На протяжении двух дней полтавчане смогут услышать выступления таких групп:

17 июля - Vivienne Мort (Киев), Унабі (Запорожье), Смайл (Харьков), Sur Band Frosted (Киев), Гра в темну (Николаев), ILLARIA (Киев), Мій батько П’Є (Ровно), Росава (Киев), Горгішелі (Львов), О.Tоrvald (Полтава-Киев) и певицы Марии БУРМАКИ.

18 июля - ДЕКАДАНС (Сумы), Квітень (Харьков), Вперше Чую (Киев), Rapira (Винница), Дрім West (Харьков), ФІОЛЕТ (Луцк), Ревенко-Бенд Revenko Band (Киев), Сестры ТЕЛЬНЮК (Киев), Мотор’ролла (Хмельницкий), НеДіля (Киев).