Цушко про Луценко, СБУ, ТО, коммерцию, коррупцию и организованную преступность

Сегодня министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО дал свою первую пресс-конференцию - по итогам 100 дней работы на должности

О “Марше справедливости” Луценко

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО призывает украинцев воздержаться от проведения массовых акций, в частности, от участия в «Марше справедливости» на Киев, который планирует организовать его предшественник на этом посту, лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопрос журналистов на своей первой пресс-конференции по итогам 100 дней работы в должности, заявил министр внутренних дел Украины В.ЦУШКО.

По словам В.ЦУШКО, сегодня на селекторном совещании он дал поручение своим заместителям, чтобы каждый участковый, получив информацию о людях, готовых идти на Киев «Маршем справедливости», провели с ними разъяснительную работу.

По мнению В.ЦУШКО, протесты могут привести к эскалации напряженности в стране, которая в свою очередь «может привести к серьезным последствиям».

Как отметил министр, по информации, которой владеет МВД, к указанному маршу “привлекаются студенты и ученики профтехучилищ, которым предлагается за это по 25 дол.”. Комментируя намерение провести эту акцию, В.ЦУШКО сказал: «у нас идет весеннее обострение политической шизофрении».

Говоря об учениях, которые были проведены несколько недель назад внутренними войсками под Киевом, министр отметил, что эти учения были плановые.

Кроме того, он сказал, что в случае проведения “марша на Киев” “милиция готовится к самому худшему».

«Но хочу предупредить, что не нужно сюда приезжать, специально набирать несовершеннолетних, если начнутся силовые противостояния, чтобы бросить их вперед… Не нужно расшатывать страну», - сказал В.ЦУШКО. «Я обращаюсь ко всем, чем меньше в Киев приедет, тем скорее наши политики здесь договорятся», - добавил министр.

Продолжая тему, В.ЦУШКО выразил убеждение, что в случае проведения “Марша справедливости” «у нас будет катастрофа”. “Уже 2004 год не повторится. Милиция готовится к самому худшему. Я не хочу, чтобы это произошло! И ради чего?», - спросил В.ЦУШКО.

При этом он, обращаясь к журналистам, заверил: «открытость МВД я вам гарантирую. Те разводы (имеется в виду на патрулированиях) на Крещатике - это моя идея. Я не знал, что ее так интерпретируют… сразу восприняли – ЦУШКО бряцает оружием и мышцы напрягает. Какое оружие? Какие мышцы?».

Как сообщал УНИАН, 23 января инициатор движения “Народная самооборона” Ю.ЛУЦЕНКО начал тур по областям Украины для создания на местах инициативных групп и организационных комитетов движения.

27 января Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что после создания региональных организаций «Народной самообороны» весной запланировано провести «Марш справедливости» на Киев. Он рассказал, что для обсуждения организации марша встречался с представителями всех политических сил, кроме Партии регионов, Социалистической и Коммунистической партий.

Об образовании Рудьковского

Прокуратура Черниговской области поручила органам внутренних дел проверить информацию, которая появилась в последнее время по поводу документов об образовании министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО. «Прокуратурой Черниговской области дано поручение проверить и наши сотрудники это выполняют», - сказал министр.

Как сообщалось, 13 марта газета «Україна молода» в статье "Проффесор-2" написала о том, что министр транспорта и связи Н.РУДЬКОВСКИЙ неоднократно фальсифицировал свои биографические данные и имеет поддельные документы о высшем образовании.

О своих заместителях

Министр утверждает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтвердил легитимность назначения правительством заместителей министра МВД. «Президент отменил все свои указы о приостановке действия постановлений правительства (относительно назначения заместителей министра МВД – УНИАН), - сказал В.ЦУШКО. При этом он отметил, что соответствующий указ за №205 Президент издал 14 марта 2007 года. И таким образом, сказал В.ЦУШКО, все заместители работают законно.

О низком рейтинге, специфике и контакте

Министр объясняет свой низкий, по данным соцопросов, рейтинг доверия среди населения малым сроком работы в должности руководителя ведомства.

«Как можно мне доверять, не доверять, если меня не знают. Я не успел еще сделать ничего плохого и не очень много хорошего, а меня уже «в отставку отправляют», - сказал В.ЦУШКО.

В то же время он убежден в том, что «когда идет оценка населением (деятельности МВД – УНИАН) тогда пойдет уровень доверия. Это все наживное». При этом он добавил, что не «собирается работать на пиар».

Говоря о том, насколько ему удалось понять специфику работы МВД за 100 дней работы в должности, В.ЦУШКО сказал: «так я гражданский человек и не стану милиционером, не стану криминалистом. Да и не нужно это… Сказать, что во всем разобрался? Да нет же!» В то же время он убежден, что главной его задачей должна оставаться «управленческая задача».

При этом он отметил, что всегда в своей жизни работал по принципу коллегиальности. По его словам, на заседаниях в МВД проходит «бурное обсуждение, но после принятия решения - я авторитарный руководитель требую его выполнения».

В.ЦУШКО также отметил, что во время работы в должности ему удалось наладить «контакт» практически со всеми силовыми ведомствами.

По убеждению В.ЦУШКО, на момент его назначения на должность министра внутренних дел, «правоохранительная система работала «с растопыренными» пальцами, а нужно чтобы работала «с сжатыми в кулак пальцами».

О взаимодействии с СБУ

Министр гордится переходом на работу в Службу безопасности сотрудников органов внутренних дел.

«Я горжусь этим и рад, что система Министерства внутренних дел воспитывает таких людей, которые могут работать в СБУ», - сказал он, добавив при этом, что также некоторые бывшие сотрудники спецслужбы сегодня работают в МВД.

Говоря о взаимодействии между СБУ и МВД, В.ЦУШКО отметил: «я не вижу в этом конкурента, какого-то противника, противостояния… Я вообще считаю, что любая баррикада разделяет улицу на два тупика. Я этого делать не буду». Министр также отметил, что сегодня у него нормальные «рабочие, человеческие, даже товарищеские контакты» с временно исполняющим обязанности председателя СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО.

Об обвинениях со стороны Главного контрольно-ревизионного управления

Василий ЦУШКО не выдвигал персональных обвинений по поводу обнаружения нарушений и злоупотреблений во время комплексной проверки деятельности МВД Главным контрольно-ревизионным управлением. «Я же говорил о системном кризисе в министерстве. Он был сделан не одним человеком, и не за один год», - сказал В.ЦУШКО, добавив: «но сработала поговорка - на воре шапка горит… Я же не называл фамилий, зачем истерика?».

При этом министр выразил уверенность, что фамилии причастных к злоупотреблениям и нарушениям в МВД назовут те организации, которые после завершения проверки КРУ будут исследовать его акты.

В то же время, В.ЦУШКО сообщил, что согласно предварительным результатам проверки и актам КРУ на сегодняшний день общий объем финансовых нарушений в МВД в течение 2005-2006 гг. составляет 752 млн. грн.

Вместе с тем, отвечая на один из вопросов, министр заверил, что он готов использовать любой положительный опыт своих предшественников. «Ничего не отвергаю, ничего не исключаю», - сказал В.ЦУШКО.

О разногласиях с бюро Интерпола

Министр отрицает наличие разногласий между ним и начальником украинского бюро Интерпола Ростиславом ВЕРГЕЛЕСОМ в вопросе об объявлении в розыск экс-мэра Одессы Руслана БОДЕЛАНА.

«Да никто ничего не напутал”, - сказал ЦУШКО, отметив при этом, что данные по поводу розыска Р.БОДЕЛАНА, которые он озвучил с трибуны ВР 23 февраля 2007 года, были предварительные.

По словам В.ЦУШКО, МВД выяснило, что «кто-то в марте 2006 года снял Р.БОДЕЛАНА с розыска. Как оказалось, объяснил министр, с розыска Р.БОДЕЛАНА снял Приморский райотдел милиции Одессы. Впрочем, после обращения в декабре в МВД Украины их российских коллег, находится или не находится БОДЕЛАН в розыске, последний снова по линии Интерпола был объявлен в розыск. «Сейчас БОДЕЛАН в розыске, а в период с марта по декабрь (2006 года) он не был в розыске», - сказал министр.

16 декабря 2005 года прокуратура Одесской области прекратила расследование дела в отношении Р.БОДЕЛАНА в связи с неэффективным розыском его сотрудниками МВД.

23 февраля министр внутренних дел Украины В.ЦУШКО во время отчета в Верховной Раде о ситуации в МВД сказал, что информация о международном розыске экс-мэра Одессы Р.БОДЕЛАНА была «пиаром».

В то же время экс-начальник Национального центрального бюро Интерпола Украины Кирилл КУЛИКОВ в интервью УНИАН отметил, что экс-мэр Одессы Р.БОДЕЛАН был объявлен сначала в межгосударственный, а затем в международный розыск.

1 марта временно исполняющий обязанности руководителя НЦБ Интерпола в Украине Р.ВЕРГЕЛЕС сообщил, что Национальное центральное бюро Интерпола в Украине возобновило международный розыск бывшего мэра Одессы Р.БОДЕЛАНА.

О техосмотре автотранспорта

Министр считает нецелесообразной передачу от МВД Министерству транспорта процедуры проведения техосмотра автотранспорта. «Я не собираюсь уступать Министерству транспорта что-либо в этом вопросе. Я буду отстаивать интересы МВД», - сказал В.ЦУШКО.

О запрете коммерческой деятельности и о коррупции

Василий ЦУШКО убежден в том, что введение запрета органам МВД заниматься коммерческой деятельностью и принятию так называемых благотворительных взносов позволит избавиться от коррупции в ведомстве.

«Нужно запретить МВД заниматься любой коммерческой деятельностью», - сказал ЦУШКО, отметив при этом, что, по его убеждению, «это один из основных путей преодоления коррупции в министерстве».

Говоря о планах своей работы в должности он сказал, что МВД предусматривает возобновить деятельность детских комнат милиции и шефство над детскими домами. Кроме того, в ведомстве планируется для повышения эффективности противодействия преступности увеличить количество сотрудников уголовного розыска и следователей.

Также в МВД ставят целью повысить уровень учебы в заведениях МВД до уровня, сегодня существующего в учебных заведениях Минобороны.

В.ЦУШКО также выступает за создание единой информационной базы МВД для более оперативного обмена необходимой информацией.

По его словам, сегодня в министерстве для повышения эффективности работы создан департамент стратегической аналитики и прогнозирования. Кроме того, отдельно создано соответствующее управление, которое занимается финансовым обеспечением министерства, а не четыре отдельных департамента, которые были раньше.

В то же время, В.ЦУШКО отметил, что, по его убеждению, в министерстве с его приходом не произошло никакой «кадровой революции». Так, в частности, он заметил, что на сегодняшний день сменено 120 руководителей. При этом по его словам, подавляющее большинство предыдущих руководителей уволились по собственному желанию, а треть руководителей на местах, которые работали раньше, продолжают работать.

В.ЦУШКО также заверил: «мы постараемся быть максимально честными и открытыми». Вместе с тем он подчеркнул, что приложит максимум усилий для наведения порядка в МВД: «кто не успел в своей должности навести порядок, я буду это делать и не остановлюсь, поверьте».

О ликвидации организованных преступных групп

Министерство внутренних дел направит в Закарпатье, а так же в Киевскую, Донецкую области и г. Киев спецгруппы главка УБОП для ликвидации организованных преступных групп. Поручение начальнику ГУБОП Игорю БЕЛОЗУБУ создать такие спецгруппы и в ближайшее время направить их на территории, дал сегодня в ходе селекторного совещания с руководством областных управлений внутренних дел министр МВД Василий ЦУШКО.

По его словам, причина внеплановой отработки регионов спецгруппами главка УБОП - резонансные преступления, произошедшие на территории Донецкой, Киевской и Ивано-Франковской областей в последнее время, в частности "разборка" между группировками в результате которой было застрелено несколько человек, произошедший накануне вечером в Киевской области расстрел 3 человек из автомата.

"Товарищ БЕЛОЗУБ, создайте оперативные группы центральные и отрабатывайте полностью по ликвидации организованных преступных групп Донецкую область, Киев и область и Закарпатскую область. Если нужно привлечение внутренних войск - будет заявка по согласованию со мной - "отправить на отработку", - заявил В. ЦУШКО.

При этом глава МВД отметил, что в случае, если по итогам отработок не будут раскрыты резонансные преступления и ликвидированы ОПГ, он поставит перед начальниками облУВД данных регионов вопрос о соответствии их квалификации занимаемым должностям.