Янукович написал, каким должен быть член Совета Нацбанка

18:56, 06 июля 2010
Общество
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Образованным, беспартийным и без акций

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает установить квалификационные требования к членам Совета и Правления Национального банка Украины.

Об этом говорится в поданном в Верховную Раду и обнародованном на сайте парламента законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка Украины".

Согласно законопроекту, член Совета НБУ должен быть гражданином Украины, который постоянно проживает в Украине, имеет полное высшее образование, научную степень в отрасли экономики, финансов или права. Член Совета НБУ также должен иметь не менее 10 лет опыта работы в органе законодательной власти или на руководящих должностях в других органах государственной власти, в международных финансовых организациях, в банках или научной работы по финансовой, экономической или правовой тематике и иметь безукоризненную деловую репутацию.

При этом члену Совета НБУ запрещено иметь представительский мандат, быть руководителем политической партии или членом ее руководящих органов, быть руководителем или входить в состав руководящего органа юридического лица, которое имеет целью получение прибыли, и учреждений, которые предоставляют финансовые услуги, быть прямым или опосредованным владельцем любого количества акций банка.

Законопроектом предлагается расширить перечень оснований для прекращения полномочий члена Совета Нацбанка такими основаниями, как: признание его судом недееспособным; отсутствие без уважительных причин на двух заседаниях Совета Национального банка Украины подряд; невыполнение обязанностей на протяжении более четырех месяцев подряд.

Президент также предлагает установить квалификационные требования к председателю Нацбанка, которые в основном являются аналогичными тем, которые определены для членов Совета НБУ. Исключением является наличие полного высшего образования и научной степени исключительно в отрасли экономики или финансов.

В законопроекте предлагается увеличить срок полномочий председателя НБУ с 5 до 7 лет во избежание совпадения со сроком полномочий Верховной Рады Украины и Президента Украины.

Также предлагается установить квалификационные требования к членам правления Национального банка Украины, которые являются аналогичными тем, что определены для членов Совета Национального банка Украины.

В документе прописывается норма, согласно которой заместителем председателя Национального банка Украины не может быть человек, который является прямым или опосредованным владельцем любого количества акций банка.

 

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