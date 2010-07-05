Пенсионер наладил кустарное производство пистолетов и ножей

В Донецке пенсионер на собственном подворье наладил кустарное производство пистолетов и ножей.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, мастерскую по изготовлению оружия сотрудники милиции обнаружили в Буденновском районе Донецка.

62-летний пенсионер оборудовал мастерскую в небольшом сарайчике. В ходе обыска изъяты четыре самодельных пистолета, два ножа и более 200 патронов разного калибра.

Изъятые ножи и пистолеты направлены на экспертизу.