Пенсионер наладил кустарное производство пистолетов и ножей
19:54, 05 июля 2010Общество
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Сообщает Донецкое ГУ МВД
В Донецке пенсионер на собственном подворье наладил кустарное производство пистолетов и ножей.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, мастерскую по изготовлению оружия сотрудники милиции обнаружили в Буденновском районе Донецка.
62-летний пенсионер оборудовал мастерскую в небольшом сарайчике. В ходе обыска изъяты четыре самодельных пистолета, два ножа и более 200 патронов разного калибра.
Изъятые ножи и пистолеты направлены на экспертизу.
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