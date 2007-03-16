Львовскую милицию повысили в статусе

Управление МВД Украины во Львовской области реорганизовано в Главное управление МВД Украины Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции начальник ГУ МВД во Львовской области генерал-майор милиции Михаил ЦЫМБАЛЮК.

По его словам, реорганизация осуществлена в соответствии с приказом министра внутренних дел Украины от 27 февраля 2007 года.

М.ЦЫМБАЛЮК отметил, что “основным позитивом такой реорганизации является повышение престижа милиции региона, ведь Управление МВД Львовской области стало главным впервые за время существования милиции. Кроме того, в Западном регионе страны – это единственное главное управление МВД. Такие же главные управления функционируют в городе Киеве, Киевской области, Автономной республике Крым, Донецкой, Харьковской и Одесской областях”.

Руководитель милиции Львовской области также сообщил, что в соответствии с реорганизацией, количество руководящего состава областного управления увеличено на 25 человек и введена должность первого заместителя начальника ГУ МВСУ Львовской области.

“Все изменения в областном управлении связаны со стратегическим размещением Львовской области, которая граничит с Польшей. Создание Главного управления даст возможность активнее реагировать на проявления преступности, решать проблемы транснациональной преступности, повышать качество взаимодействия с правоохранительными органами других регионов, а также Европы”, – отметил М.ЦЫМБАЛЮК.