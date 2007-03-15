Небольшой пожар на заводе по производству ядерных боеголовок

Небольшой пожар произошел на американском заводе Y-12, который занимается производством ядерных боеголовок. Возгорание произошло в тот момент, когда сотрудники перекладывали урановые элементы из одного контейнера в другой. В связи с инцидентом были эвакуированы все сотрудники предприятия - всего около 150 человек. Рабочим удалось справиться с огнем до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Проводится расследование с целью выяснения причин возгорания.

На Y-12 часто происходят небольшие пожары, передает Associated Press. Так, с 1992г. на заводе было зафиксировано не менее 23 небольших возгораний и взрывов.

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