Угроза обрушения моста - ограничено движение на границе с Румынией

В пункте пропуска «Порубное» в Черновицкой области временно ограничено движение транспорта, особенно грузовиков. Причиной этого стало сообщение румынских пограничников о том, что в связи с повышением уровня воды существует угроза разрушения моста через пограничную реку Сирет.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, дорога, которая проходит через город Ботошань, из-за затопления будет использоваться только в одном направлении.

Государственная пограничная служба Украины просит водителей, которые едут в Румынию, учесть данную информацию и по возможности спланировать маршрут через пункт пропуска «Дьяково», который находится в Закарпатской области.

Кроме этого, в связи с подтоплением и размыванием опор железнодорожного моста и участка железнодорожной дороги «Черновцы – Вадул Сирет – Сучава (Румыния)» временно прекращена работа пункта пропуска «Вадул Сирет». По этой причине пассажиров поездов перевозят между железнодорожными станциями «Черновцы» и «Сучава» (Румыния) на автобусах через пункт пропуска «Порубное».